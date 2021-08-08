В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Госпитализация Светличной оказалась плановым обследованием

Ирина Лебедева
40 минут назад

Недавно в СМИ от анонимного источника из артистической среды попала информация о том, что Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная после длительных жалоб на плохое самочувствие госпитализирована в одну из столичных больниц.

Появились подробности госпитализации Светличной
Фото: ТАССТАСС

Журналистам Экспресс Газеты удалось узнать, что звезда «Бриллиантовой руки» находилась на плановом обследовании и сейчас уже дома.

«Не волнуйтесь. Светлана Афанасьевна лежала в клинике шесть дней – на плановом обследовании. Ее выписали – она дома», - сообщила супруга старшего сына актрисы Алексея Ольга Ивашова.

Как пишет газета «Известия», обследование было связано с травмой головы, которую несколько лет назад Светличная получила на съемках. Тогда на актрису упал один из софитов. Удар был такой силы, что Светлана Афанасьевна потеряла сознание и с тех пор вынуждена лечить последствия полученного повреждения.

После случившегося артистка, по ее словам, «долго возвращалась к жизни» и теперь ей помогает врач-реабилитолог.

"Я нездорова": Светличная пожаловалась на плохое самочувствие

Весной этого года Светлана Афанасьевна уже лежала в больнице с проблемами неврологии. Медики стабилизировали состояние больной и некоторое время Светличная чувствовала себя хорошо, о чем рассказывал ее сын.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Светличная попала в одну из московских клиник с инсультом.Позже сама актриса заявила, что инсульт у нее не подтвердился. Речь шла о тех же последствиях травмы, на которые накладываются возрастные изменения организма.

Шоу-бизнес,Светлана Светличная,газета "Известия",
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители