Появились подробности госпитализации Светличной

Недавно в СМИ от анонимного источника из артистической среды попала информация о том, что Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная после длительных жалоб на плохое самочувствие госпитализирована в одну из столичных больниц.

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Журналистам Экспресс Газеты удалось узнать, что звезда «Бриллиантовой руки» находилась на плановом обследовании и сейчас уже дома.

«Не волнуйтесь. Светлана Афанасьевна лежала в клинике шесть дней – на плановом обследовании. Ее выписали – она дома», - сообщила супруга старшего сына актрисы Алексея Ольга Ивашова.

Как пишет газета «Известия», обследование было связано с травмой головы, которую несколько лет назад Светличная получила на съемках. Тогда на актрису упал один из софитов. Удар был такой силы, что Светлана Афанасьевна потеряла сознание и с тех пор вынуждена лечить последствия полученного повреждения.

После случившегося артистка, по ее словам, «долго возвращалась к жизни» и теперь ей помогает врач-реабилитолог.

Весной этого года Светлана Афанасьевна уже лежала в больнице с проблемами неврологии. Медики стабилизировали состояние больной и некоторое время Светличная чувствовала себя хорошо, о чем рассказывал ее сын.