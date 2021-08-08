СМИ сообщили о госпитализации Светланы Светличной

Советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная госпитализирована в больницу. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщил актер, чье имя не называется.

Фото: Кадр из фильма «Моя правда» (2007 год) Кадр из фильма «Моя правда» (2007 год)

— Светлана Афанасьевна находится в больнице. Диагноз мне неизвестен, — сказал он.

Коллега актрисы уточнил, что в последнее время 81-летняя артистка чувствовала себя нехорошо, передает «Экспресс-газета».

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В этом году актриса уже лежала в больнице. В конце апреля она была госпитализирована с подозрением на инсульт в одну из московских клиник. Заслуженная артистка РСФСР пребывала в отделении неврологии в состоянии средней тяжести.

Актриса уже перенесла один инсульт в конце ноября 2020 года. На тот момент, находясь в больнице, она сообщила, что не желает видеть семью, так как она была убеждена, что родственники хотели ее отравить с целью получения наследства.