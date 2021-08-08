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Лишенный прав Элджей катается на бронетранспортере

Ирина Лебедева
1 час назад

В сети появился видеоролик, запечатлевший, как Алексей Узенюк, известный публике под псевдонимом Элджей, катается по ночным улицам на бронетранспортере. Ролик размещен в сторис инстаграма рэпера и на Уoutube.

Лишенный прав Элджей катается на бронетранспортере
Фото: InstagramInstagram

Видно, как хип-хоп исполнитель встает в люке бронетранспортера и машет рукой публике. В конце видео можно заметить, что военную технику сопровождают полицейские автомобили.

Напомним, что в конце весны в столице на проспекте Маршала Жукова ГИБДД остановила люксовое авто, за рулем которого находился Элджей, а в салоне – его супруга Анастасия Ивлеева. Полицейские усмотрели в рэпера признаки алкогольного опьянения, пройти обследование он отказался. Как результат – штраф и лишение водительских прав на 1 год семь месяцев.

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) выпустил трек под названием «Первая полоса», который он представил как «правду о своем задержании». В треке говорится, что Элджей «просто угорал», а вовсе не ехал пьяным за рулем, что пятеро инспекторов ДПС пытались «развести» его на деньги.

Главный посыл композиции – вся история с задержанием была лишь пиар-ходом перед выходом нового материала.

Шоу-бизнес,Алексей Узенюк,Анастасия Ивлеева,ГИБДД,
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