Самой богатой актрисой планеты назвали Риз Уизерспун

Самой богатой актрисой по версии Forbes является Риз Уизерспун. Ее состояние оценивается в 400 миллионов долларов.

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Риз – востребованная актриса, успешный продюсер и серьезный бизнесмен.

Уизерспун в кинематографе уже 30 лет. Сейчас ее гонорары в Голливуде достигают десятков миллионов долларов. Примерно миллион ей платят за работу в сериале; она снимается в нескольких.

Риз – продюсер и исполнительница главной роли в «Утреннем шоу» для Apple TV. За каждый выход она получает 1,2 миллиона долларов, - сообщает «Комсомольская Правда». Не отказывается звезда и от съемок в рекламе – они приносят ей хороший доход. Ривз – «лицо» многих крупных корпораций.

Когда-то юная Уизерспун после окончания школы поступила в Стэнфорд на специальность «английская литература». Но вскоре все же выбрала кинематограф и ушла из университета. Добившись успеха в кино она основала «Книжный клуб Риз Уизерспун» и запустила одноименное приложение для мобильных телефонов.

Суть проекта в том, что она отбирает лучшие книги написанные женщинами и/или о женщинах. У клуба 2,1 миллиона подписчиков, и 42 из 50 избранных книг попали в список бестселлеров "Нью—Йорк Таймс" - это означает, что их экранизация приносит успех.

Уизерспун в 2016 году создала продакшн-компанию «Hello Sunshine Witherspoon». Риз снимает фильмы и сериалы о сильных женщинах – и эта идея оказалась чрезвычайно выигрышной. Картины «Большая маленькая ложь», «Исчезнувшая», «И повсюду тлеют пожары» и другие принесли Риз сотни миллионов.

Сейчас «Hello Sunshine Witherspoon» оценивается в 900 миллионов долларов. На днях Уизерспун провела сделку по продаже контрольного пакета акций медиакомпании Blackstone. Актриса оставит за собой только 18% акций и пост в дирекции. Именно эта продажа и вывела ее на первое место в списке самых богатых актрис мира.