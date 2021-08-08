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«Опасный прецедент»: Кабаева о судействе в Токио

Ирина Лебедева
1 час назад

Российская гимнастка Дина Аверина безукоризненно отработала программу на соревнованиях по художественной гимнастике, но получила серебряную медаль. «Золото» присудили представительнице Израиля Линой Ашрам, допустившей серьезную ошибку в заключительном упражнении (уронила ленту).

«Опасный прецедент»: Кабаева о судействе в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Скандальную ситуацию изданию Sport-express прокомментировала Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

«Олимпиада в Токио зафиксировала сегодня опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта. Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, тот проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами».

Кабаева считает, что для принятия подобного решения судейскому корпусу пришлось пойти на сделку с собственной совестью.

« я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу. Может быть, через некоторое время появятся мемуары, где об этом будет рассказано с подробностями».

В основе произошедшего Кабаева видит исключительно политические мотивы.

«Похоже, что главной задачей на сегодняшних соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали».

После завершения спортивной карьеры прославленная гимнастка Алина Кабаева занялась общественной работой, вошла в состав совета директоров ряда медийных компаний. Алина почти не дает интервью, не посещает светских мероприятий, не снимается на телевидении.

Шоу-бизнес,Дина Аверина,Алина Кабаева,Израиль,
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