«Опасный прецедент»: Кабаева о судействе в Токио

Российская гимнастка Дина Аверина безукоризненно отработала программу на соревнованиях по художественной гимнастике, но получила серебряную медаль. «Золото» присудили представительнице Израиля Линой Ашрам, допустившей серьезную ошибку в заключительном упражнении (уронила ленту).
Скандальную ситуацию изданию Sport-express прокомментировала Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.
«Олимпиада в Токио зафиксировала сегодня опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта. Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, тот проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами».
Кабаева считает, что для принятия подобного решения судейскому корпусу пришлось пойти на сделку с собственной совестью.
« я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу. Может быть, через некоторое время появятся мемуары, где об этом будет рассказано с подробностями».
В основе произошедшего Кабаева видит исключительно политические мотивы.
«Похоже, что главной задачей на сегодняшних соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали».
После завершения спортивной карьеры прославленная гимнастка Алина Кабаева занялась общественной работой, вошла в состав совета директоров ряда медийных компаний. Алина почти не дает интервью, не посещает светских мероприятий, не снимается на телевидении.