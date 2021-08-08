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Максакова объяснила увольнение Волочковой из Большого театра

Ирина Лебедева
44 минуты назад

Оперная певица Мария Максакова раскрыла причину увольнения Анастасии Волочковой из Большого театра. Анастасия Волочкова прослужила в Большом лет и покинула его в 2003 году. Артистку уволили, сославшись на несоответствующую требованиям физическую форму – администрация театра не смогла подобрать для якобы упитанной балерины партнера, - пишет "Комсомольская правда".

Максакова объяснила увольнение Волочковой из Большого театра
Фото: InstagramInstagram

По словам Марии, Анастасия отказала влиятельному человеку – а тот начал мстить.

«Настя была просто секс-символом. Все мужики пересылали ее фотографии, она была настолько желанна. Это объективная реальность сейчас. Почему произошло то, что произошло, я могу ее понять. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой. Я тоже столкнулась с местью, с местью отвергнутого мужика, скажем так», — сказала Мария Максакова в прямом эфире инстаграма.

Ранее об этом же рассказывал Цискаридзе.

То, что Волочкова стала жертвой чудовищной несправедливости, ранее говорил журналистам и Николай Цискаридзе.

«Все, что касается Насти: если бы я не был свидетелем той чудовищной кампании, травли, которая была развернута против нее, то тогда бы да, я бы скептически относился к её сегодняшней деятельности. Я был свидетелем того, как она появилась в Москве, я был первым, кто с ней танцевал, я ее представил московской публике. Когда меня вызвали и сказали: «Вот сейчас вы выйдете и перед камерами скажете, что вы не можете ее поднять». Я сказал, что не буду. Тем более, что я ее мог поднять».

Волочкова рассказывала, что до сих пор называет Большой театр «клубком целующихся змей». Непростые отношения связывали балерину и с Николаем Цискаридзе, который тем не менее вступился за танцовщицу, когда ее хотели уволить из-за якобы лишнего веса. Артистка назвала Цискаридзе «человечищем», который впоследствии поплатился за свой добрый поступок.

Шоу-бизнес,Мария Максакова-Игенбергс,Николай Цискаридзе,Комсомольская правда,
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