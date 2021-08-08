Максакова объяснила увольнение Волочковой из Большого театра

«Все, что касается Насти: если бы я не был свидетелем той чудовищной кампании, травли, которая была развернута против нее, то тогда бы да, я бы скептически относился к её сегодняшней деятельности. Я был свидетелем того, как она появилась в Москве, я был первым, кто с ней танцевал, я ее представил московской публике. Когда меня вызвали и сказали: «Вот сейчас вы выйдете и перед камерами скажете, что вы не можете ее поднять». Я сказал, что не буду. Тем более, что я ее мог поднять».