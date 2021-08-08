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Соседов считает, что Билан «творчески захирел»

Ирина Лебедева
1 час назад

Имя Димы Билана сейчас в шоу-бизнесе как-то незаметно и тихо ушло с первого плана. Конечно, на концертной деятельности артиста сказались коронавирусные ограничения, но, тем не менее, Дима продолжает оставаться в тени.

Соседов считает, что Билан «творчески захирел»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов отметил эту неприятную тенденцию. Он считает, что 39-летнему певцу требуется хорошее продюсирование и обновление репертуара. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

За творческой карьерой Билана Соседов следит давно.

«Помню презентацию его первого альбома «Ночной хулиган» в клубе «Арлекино». Там не было ничего особенного. Но в итоге Юра (Айзеншпис – ред.) сумел вылепить из него большого артиста. Он дал ему хорошую школу, нанимал лучших педагогов, подбирал репертуар, придумывал образ», - вспоминает Сергей.

В целом критик высокого мнения о даровании Билана. Но Айзеншписа уже нет в живых, а время на месте не стоит, певцу следует об этом не забывать.

«Он талантливый артист. Владеет сложными техниками. По вокальному уровню, на мой взгляд, превосходит и Киркорова, и Баскова, и Сережу Лазарева. Мне очень нравится альбом «На берегу неба», который Дима когда-то записал под руководством покойного Юры Айзеншписа. Это работа вполне европейского уровня. Но в последнее время Билан творчески захирел», - резюмирует Соседов.

Сергей Соседов рассказал журналистам, что некоторые песни Филиппа Киркорова следует запретить. Российский музыкальный критик заявил, что «у него бы не прошли» как минимум два хита — «Ibiza» (Киркоров исполняет композицию совместно с Николаем с Николаем Басковым) и «Цвет настроения синий».

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Дима Билан,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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