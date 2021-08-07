Максакова рассказала о мести для Волочковой

Процесс выдворения балерины Анастасии Волочковой из Большого театра начался из-за обиженного мужчины, заявила оперная дива Мария Максакова. В тот момент танцовщица являлась секс-символом и стала заложницей несправедливой ситуации из-за отказа в симпатии влиятельному человеку.

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Подробностями из жизни балерины Максакова поделилась в эфире Instagram. Оперная дива утверждает, что за Волочковой ухаживало много мужчин.

«Все мужики пересылали ее фотографии, она была настолько желанна», – заметила певица.

Один из них не смог спокойно принять отказ Анастасии ответить ему взаимностью и решил отомстить. Ухажер решил бить по самому дорогому – делу всей жизни.

«Начался унизительный постыдный процесс ее увольнения из Большого театра. Они купили какие-то электронные весы, и выяснилось, что она не соответствовала какому-то стандарту, хотя на тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой», – пояснила Максакова.

По словам Марии, тот мужчина был олигархом, поэтому у него не составило труда уговорить работников театра втоптать в грязь балерину.

«Отвратительная месть. Директор Большого театра Иксанов не гнушался еще озвучивать все это публично. А то все остальные, можно подумать, были в идеальной форме», – высказалась Мария.