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«За Гузю не мороси!» Джиган осадил Фараона

Ирина Лебедева
56 минут назад

Звезды и их фанаты переругались в микроблоге Ники Белоцерковской. Ника выложила в инстаграм фотографию – она и рэпер Фараон, в последнее время несколько отошедший от дел, во дворике ее виллы в Ницце. Оба сидят на корточках, у Глеба Голубина (Фараона) множество татуировок.

«За Гузю не мороси!» Джиган осадил Фараона
Фото: InstagramInstagram

«Мы подошли из-за угла. Геннадьевич!», - подписала снимок Ника.

В комменты ворвалась Лариса Гузеева.

«Девушка правильная: пятки не отрывает - район не теряет», - пошутила она.

Фараон шутки не понял, и решил почему-то телесвахе нахамить.

«Мне сказали, вы хорошая, только видите ***(плохо - ред.).

И тут начались жаркие баталии. Мнения фолловеров разделились. Одни восхитились отличным, по их мнению, ответом Глеба.

«Убил и уничтожил»

Другие удивились неожиданному и неоправданному хамству.

«Чувак, очнись, она не про тебя, просто сказала как поговорка».

Осадил коллегу по цеху и Джиган.

«За Гузю не мороси!»

Итог виртуальной перепалке подвел один из подписчиков:

«Вот мы и увидели в очередной раз недоразвитых и невоспитанных фанатов Фары в комментах, а Фара вроде не дурак, что за реакция».

Некоторое время назад Фарон напугал своих поклонников. «Лучше быть мертвым, чем крутым», – поделился своими мыслями музыкант в Twitter. Многие решили, что таким образом Фараон хотел показать, что ему надоела популярность и он хочет спокойствия. Пользователи посоветовали ему обратиться к специалистам, потому что они переживают за его здоровье. И лишь некоторые поняли, что это была цитата фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна (Kurt Cobain)
Шоу-бизнес,Глеб Голубин,Ника Белоцерковская,Курт Кобейн,Лариса Гузеева,Ницца,
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