«За Гузю не мороси!» Джиган осадил Фараона

Звезды и их фанаты переругались в микроблоге Ники Белоцерковской. Ника выложила в инстаграм фотографию – она и рэпер Фараон, в последнее время несколько отошедший от дел, во дворике ее виллы в Ницце. Оба сидят на корточках, у Глеба Голубина (Фараона) множество татуировок.