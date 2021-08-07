«За Гузю не мороси!» Джиган осадил Фараона

Звезды и их фанаты переругались в микроблоге Ники Белоцерковской. Ника выложила в инстаграм фотографию – она и рэпер Фараон, в последнее время несколько отошедший от дел, во дворике ее виллы в Ницце. Оба сидят на корточках, у Глеба Голубина (Фараона) множество татуировок.
«Мы подошли из-за угла. Геннадьевич!», - подписала снимок Ника.
В комменты ворвалась Лариса Гузеева.
«Девушка правильная: пятки не отрывает - район не теряет», - пошутила она.
Фараон шутки не понял, и решил почему-то телесвахе нахамить.
«Мне сказали, вы хорошая, только видите ***(плохо - ред.).
И тут начались жаркие баталии. Мнения фолловеров разделились. Одни восхитились отличным, по их мнению, ответом Глеба.
«Убил и уничтожил»
Другие удивились неожиданному и неоправданному хамству.
«Чувак, очнись, она не про тебя, просто сказала как поговорка».
Осадил коллегу по цеху и Джиган.
«За Гузю не мороси!»
Итог виртуальной перепалке подвел один из подписчиков:
«Вот мы и увидели в очередной раз недоразвитых и невоспитанных фанатов Фары в комментах, а Фара вроде не дурак, что за реакция».