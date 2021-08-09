Фанаты раскритиковали Волочкову за фото в мокром платье

Анастасия Волочкова почти месяц отдыхает в Греции. Звезда активно загорает, ходит по ресторанам, показывает обновки своего гардероба. Артистка в последние дни идет ва-банк, демонстрируя снимки из личного архива. Тут все для поднятия рейтингов: обнаженка и упор на фоторедакторы.

Фото: Instagram Instagram

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Волочкову сложно назвать натурой с комплексами. Она уверена, что выглядит потрясающе. Звезда и ранее показывала откровенные снимки, но недавно артистка превзошла себя. Теперь вся Россия может оценить балерину в белом наряде. Волочкова намочила его в воде и отказалась от нижнего белья. Выглядит смело. Пришлось даже несколько раз закрывать комментарии в Инстаграме.

Балерину критикуют за подобные снимки. Не всем интернет-пользователям кажется, что фигуру Волочковой стоит демонстрировать. Россияне считают, что было бы уместно надеть под низ хотя бы купальник. Волочкова насмехается над ханжеством общественности.