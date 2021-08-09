Фанаты раскритиковали Волочкову за фото в мокром платье

Анастасия Волочкова почти месяц отдыхает в Греции. Звезда активно загорает, ходит по ресторанам, показывает обновки своего гардероба. Артистка в последние дни идет ва-банк, демонстрируя снимки из личного архива. Тут все для поднятия рейтингов: обнаженка и упор на фоторедакторы.
Балерину критикуют за подобные снимки. Не всем интернет-пользователям кажется, что фигуру Волочковой стоит демонстрировать. Россияне считают, что было бы уместно надеть под низ хотя бы купальник. Волочкова насмехается над ханжеством общественности.
Артистка решила не заканчивать с эпатажем. Она разместила еще и перефотошопленный снимок. На фотографии звезда позирует на бортике бассейна. Она меряет его длину шпагатом. Снимок выглядит расплющенным. Россияне пришли к выводу, что Волочкову плющит в Греции от ультрафиолета, ей пора домой.