Останки расчлененного рэпера Картрайта год лежат в морге

Со дня смерти петербургского музыканта Энди Картрайта (Александра Юшко) прошел уже год. И недавно суд в очередной раз подлил срок ареста супруге покойного – Марине Кохал. На этот раз – до 30 октября. Как утверждает Ирина Скурту, адвокат Марины, по этому делу очень сложная экспертиза. Более того, все слушания и экспертизы проводятся в Москве, - рассказывает gazeta.ru.

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Напомним, что следствие предполагает, что Энди убила его супруга, убила из ревности. У Картрайта была другая женщина. После смерти труп рэпера был расчленен. Кохал отрицает свою вину в убийстве, но признается в расчленении тела супруга, она уверяет, что тот скончался от передоза, а она хотела скрыть его смерть.

«Сейчас Марина говорит, что в стрессовой ситуации приняла нелогичное решение. Сказала, что такого бы уже не сделала. Но на тот момент она сочла это лучшим решением проблемы», - пояснила адвокат.

Маленький сын Кохал и Юшко в октябре 2020-гобыл направлен в центр содействия семейному воспитанию в поселке Вырица под Петербургом. Малышу сказали, что его мама больна и лежит в госпитале. Недавно родственники Кохал смогли, наконец, оформить над ним опеку и ребенок теперь живет в семье двоюродной сестры Марины.

Останки же его отца до сих пор хранятся в морге.

Следователи, изучившие переписку Юшко с супругой, пришли к выводу, что артист планировал уйти от гражданской жены к любовнице.