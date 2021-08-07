Блогеру Сардарову пришлось извиниться за откровенное фото с внучкой Ислама Каримова

Блогер Амиран Сардаров, ведущий «Дневник хача», выложил в сеть селфи с женой. Снимок, конечно, своеобразный – на девушке из одежды только коротенькая футболка, гениталии ей прикрывает рукой сам супруг.
Подобная композиция вызвала, безусловно, жесткую реакцию семьи девушки. Напомним, что Марьям Тилляева – внучка покойного президента Узбекистана Ислама Каримова. Ее мать - младшая дочь узбекского лидера Лола Каримава-Тилляева.
Сама Марьям много лет живет в США. За Сардарова, который старше ее на 13 лет, внучка политика вышла замуж в апреле этого года.
Сейчас скандальная страничка удалена из блога Амирана. Но интернет, как известно, хранит все.
«Амиран на секунду забыл, что семейная жизнь с внучкой покойного - не дневник хача. Поэтому за опубликованное селфи с полуголой женой ему прилетело от семьи и всего узбекского народа», - пишет Телеграм-канал Только никому
Сейчас Амиран извиняется, назвав свою выходку «недостойной».
«Хотел бы принести свои извинения перед женой и ее семьей. Хотел пошутить, получилось неудачно. Ещё раз приношу свои извинения перед уважаемой семьей Каримовых за такое необдуманное и недостойное поведение», - написал он в микроблоге
Фолловеры плюются:
«Даже если бы родственники не отреагировали, прежде всего у человека должны быть хоть какие-то нравственные ценности. Настоящий мужчина никогда не станет показывать свою жену в таком виде постыдном виде перед всем миром».
И смеются:
«Жить хочешь, Амиран», «Вот что значит жениться на той, чьи законы с жизнью по кайфу не совпадают», «Теперь вся семья в курсе, что жене не на что купить трусы».