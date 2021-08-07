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Джигурда объяснил, почему Ротару популярна и любима

Ирина Лебедева
52 минуты назад

Никита Джигурда поздравил Софию Ротару с днем рождения. Любимице миллионов людей исполнилось 74 года.

Джигурда объяснил, почему Ротару популярна и любима
Фото: InstagramInstagram

Эпатажный артист не удивлен, что у певицы такое огромное количество поклонников. Он считает, что певица заслужила народную любовь как в Украине, так и в России не только несомненным талантом, но и четкой и стойкой гражданской позицией.

Никита полагает, что именно София Михайловна смогла стать связующим звеном между народами стран, не поддавшись соблазнам вмешаться в политический разлад. Ротару как пела на украинском и на русском языках, так и продолжает петь. В отличие от многих украинских деятелей искусства, открестившихся от русского языка и культуры. И в этом секрет ее непреходящей популярности.

"Даже в смутное время после переворота в Украине она умела держать нейтралитет, хотя ее звали: "нацики" предлагали ей деньги, чтобы она, как многие деятели в Украине, стала на сторону проекта "АнтиРоссия". Она этого не сделала. За это ей — респект и уважение", - приводят слова Джигурды dni.ru.

В настоящее время София Ротару живет в своем коттедже под Киевом. Дом находится на участке площадью 1412 квадратных метров. Владения певицы расположены в посёлке Пятихатки в непосредственной близости от Днепра.

Отсутствие личного выхода к реке компенсировано обилием зелени: дом находится в сосновой роще, вдали от оживленной трассы.
Шоу-бизнес,София Ротару,Никита Джигурда,Дни.Ру,Украина,
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