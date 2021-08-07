«Красавец! Уважение!» Хмельницкая восхищена Моргенштерном

Алена Хмельницкая много времени посвящает благотворительной деятельности. Звезда занимается помощью тяжелобольным детям, участвует в различных акциях, помогает со сбором средств для малышей.
Сегодня в инстаграме Алена опубликовала восторженный пост, посвященный Моргенштерну. Эпатажный рэпер начал сбор средств для мальчика со СМА. Причем не просто перевел значительную сумму, что само по себе достойно уважения, но и нашел время лично приехать к больному ребенку в Краснодарский край.
Хмельницкая написала, что глубоко уважает Алишера и считает его крутым мужиком и настоящим человеком.
«В моем рейтинге крутых мужских поступков сегодня ДА!!! МОРГЕНШТЕРН!!! Взял и приехал в гости! Вы скажете, а что в этом такого? Да? Тогда где все остальные наши «ЗВЕЗДЫ»? Выкроить время и приехать к ребенку, которому нужна помощь - это самый настоящий поступок!!! Браво!!! Хочется, чтоб у Алишера получилось довести этот сбор до конца. Красавец! Человек! Мужик! Уважение! И это тот случай, когда мне не важно, что он поёт!»
Фолловеры тоже растроганы.
«Я поменяла к нему свое отношение , когда он перечислил деньги в детский дом . Парень не болтает, он просто помогает. Преклоняюсь перед ним, за помощь детям», «Неожиданно. Снимаю шляпу, это прекрасно, когда в душе человек все-таки человееек».
Благотворительный фонд «Наши дети» 10 апреля в своей социальной сети ВКонтакте сообщил о том, что получил от музыканта самое крупное пожертвование, имевшее место быть за все время деятельности организации.