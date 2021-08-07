«Красавец! Уважение!» Хмельницкая восхищена Моргенштерном

«В моем рейтинге крутых мужских поступков сегодня ДА!!! МОРГЕНШТЕРН!!! Взял и приехал в гости! Вы скажете, а что в этом такого? Да? Тогда где все остальные наши «ЗВЕЗДЫ»? Выкроить время и приехать к ребенку, которому нужна помощь - это самый настоящий поступок!!! Браво!!! Хочется, чтоб у Алишера получилось довести этот сбор до конца. Красавец! Человек! Мужик! Уважение! И это тот случай, когда мне не важно, что он поёт!»