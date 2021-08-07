Бритни Спирс захотели вернуть в психиатрическую больницу

Отец Бритни Спирс Джейми Спирс заявил в судебном заявлении, что недавно обсуждал возможность вернуть дочь в психиатрическую больницу. Об этом пишет Page Six.

Фото: Reuters Reuters

Он вспомнил случай с менеджером и временной опекуншей Бритни Джоди Монтгомери. По его словам, женщина была обеспокоена поведением певицы и ее психическим здоровьем.

Она рассказала, что ее подопечная якобы не принимает лекарства, не прислушивается к рекомендациям медиков и не хочет встречаться с некоторыми врачами.

Джейми Спирс добавил, что Монтгомери просила его помочь в решении этой проблемы, после чего они обсудили возможность госпитализации Бритни в психиатрическую лечебницу.

При этом сама менеджер и ее адвокат заявили, что описание произошедшего было искажено и носит манипулятивный характер, так как отец Спирс хочет использовать этот факт в своих интересах.

Ранее Монтгомери потребовала отстранения отца певицы от опеки. 23 июня Бритни Спирс выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить многолетнее опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней.

Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем.