Бритни Спирс захотели вернуть в психиатрическую больницу

Отец Бритни Спирс Джейми Спирс заявил в судебном заявлении, что недавно обсуждал возможность вернуть дочь в психиатрическую больницу. Об этом пишет Page Six.
Он вспомнил случай с менеджером и временной опекуншей Бритни Джоди Монтгомери. По его словам, женщина была обеспокоена поведением певицы и ее психическим здоровьем.
Она рассказала, что ее подопечная якобы не принимает лекарства, не прислушивается к рекомендациям медиков и не хочет встречаться с некоторыми врачами.
Джейми Спирс добавил, что Монтгомери просила его помочь в решении этой проблемы, после чего они обсудили возможность госпитализации Бритни в психиатрическую лечебницу.
При этом сама менеджер и ее адвокат заявили, что описание произошедшего было искажено и носит манипулятивный характер, так как отец Спирс хочет использовать этот факт в своих интересах.
Ранее Монтгомери потребовала отстранения отца певицы от опеки. 23 июня Бритни Спирс выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить многолетнее опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней.
Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем.
По словам 39-летней артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования, из-за чего она чувствовала себя "порабощенной". Также в своих показаниях Спирс жаловалась на невозможность реализовывать собственные желания, например, сделать перерыв в работе, выйти замуж или снова родить ребенка. Все решения зависели от опекуна.