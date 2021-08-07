Исчезла обвиняемая в воровстве у Королевой и Тарзана

Год назад Наташа Королева заявила о пропаже ювелирных украшений, а также трех тысяч евро и пяти миллионов рублей, которые хранились дома. Это произошло во время гастролей певицы.
Правоохранительные органы выяснили, что ценности исчезли тогда, когда Сергей Глушко, пользуясь отсутствием супруги, приводил домой девушек. Был большой скандал, публика ожидала развода, но в итоге Королева простила мужа и звездная пара помирилась.
Позднее полиция задержала Милану Некруц, которую заподозрили в краже. Материалы следствия были переданы в суд, а девушка отпущена под подписку о невыезде.
Однако на заседание суда Милана не явилась. Было вынесено постановление о ее принудительном приводе, но обвиняемая исчезла. Пока силовики не могут ее отыскать. Суд принял решение, что случившееся – вина следствия и направил дело в прокуратуру, - информирует Телеграм-канал 112.
Наташа Королева и Сергей Глушко отметили 20-летие совместной жизни. По случаю знаменательной даты Королева опубликовала видео с мужем, снятое в Майями во время прогулки на яхте, а также рассказала «абрикосовую историю» своей любви.
Она отметила, что их с Тарзаном «дерево любви» спустя 20 лет все еще «пышно цветет», а корни этого дерева «крепкие, как наша любовь».
Поклонники Наташи Королевой оказались настроены скептически и раскритиковали певицу за признание в любви мужу, который совсем недавно был уличен в измене.