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Исчезла обвиняемая в воровстве у Королевой и Тарзана

Ирина Лебедева
21 минуту назад

Год назад Наташа Королева заявила о пропаже ювелирных украшений, а также трех тысяч евро и пяти миллионов рублей, которые хранились дома. Это произошло во время гастролей певицы.

Исчезла обвиняемая в воровстве у Королевой и Тарзана
Фото: InstagramInstagram

Правоохранительные органы выяснили, что ценности исчезли тогда, когда Сергей Глушко, пользуясь отсутствием супруги, приводил домой девушек. Был большой скандал, публика ожидала развода, но в итоге Королева простила мужа и звездная пара помирилась.

Позднее полиция задержала Милану Некруц, которую заподозрили в краже. Материалы следствия были переданы в суд, а девушка отпущена под подписку о невыезде.

Однако на заседание суда Милана не явилась. Было вынесено постановление о ее принудительном приводе, но обвиняемая исчезла. Пока силовики не могут ее отыскать. Суд принял решение, что случившееся – вина следствия и направил дело в прокуратуру, - информирует Телеграм-канал 112.

Наташа Королева и Сергей Глушко отметили 20-летие совместной жизни. По случаю знаменательной даты Королева опубликовала видео с мужем, снятое в Майями во время прогулки на яхте, а также рассказала «абрикосовую историю» своей любви.

Она отметила, что их с Тарзаном «дерево любви» спустя 20 лет все еще «пышно цветет», а корни этого дерева «крепкие, как наша любовь».

Поклонники Наташи Королевой оказались настроены скептически и раскритиковали певицу за признание в любви мужу, который совсем недавно был уличен в измене.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,Генпрокуратура РФ,МВД,Милан,
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