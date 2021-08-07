Mash узнал дату перевода МакSим из реанимации

Как стало известно, певицу МакSим должны перевести из реанимационного отделения больницы в обычное уже в понедельник 9 августа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Совсем недавно состояние звезды было крайне тяжелым и многие считали, что ей уже не справиться с недугом. Но совместными усилиями медиков и организма 38-летней певицы удалось переломить течение болезни.

Сегодня доктора оценивают ее состояние как «средней тяжести», Марина Максимова в полном и ясном сознании. Она начала потихоньку ходить и общаться, пока удаленно, с близкими и коллегами.

Ранее представительница Максим Яна Богушевская заявляла, что информация о том, что Марина угасает, является ложной. По словам помощницы певицы, Максим с каждым днем становилось немного лучше.

Не только артистка, но и ее директор пострадала от коварного недуга. Маргарита Соколова с ужасом вспомнила свое лечение. Врачам не сразу удалось распознать, что женщина заражена. Маргарита рассказала, что ее симптомы были нетипичны для коронавируса: она чувствовала легкое недомогание, но не придала ему никакого значения.