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МакSим переводят из реанимации в обычную палату

Ирина Лебедева
37 минут назад

Как стало известно, певицу МакSим должны перевести из реанимационного отделения больницы в обычное уже в понедельник 9 августа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Mash узнал дату перевода МакSим из реанимации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Совсем недавно состояние звезды было крайне тяжелым и многие считали, что ей уже не справиться с недугом. Но совместными усилиями медиков и организма 38-летней певицы удалось переломить течение болезни.

Сегодня доктора оценивают ее состояние как «средней тяжести», Марина Максимова в полном и ясном сознании. Она начала потихоньку ходить и общаться, пока удаленно, с близкими и коллегами.

МакSим впервые позвонила дочкам по видеосвязи

Ранее представительница Максим Яна Богушевская заявляла, что информация о том, что Марина угасает, является ложной. По словам помощницы певицы, Максим с каждым днем становилось немного лучше.

Не только артистка, но и ее директор пострадала от коварного недуга. Маргарита Соколова с ужасом вспомнила свое лечение. Врачам не сразу удалось распознать, что женщина заражена. Маргарита рассказала, что ее симптомы были нетипичны для коронавируса: она чувствовала легкое недомогание, но не придала ему никакого значения.

Однажды ночью директор певицы встала, чтобы попить воды, и потеряла сознание, очнулась она с сильной болью в горле. Сын Маргариты вызвал Скорую помощь, но медики решили, что у помощницы звезды неврологическое заболевание. Прошло несколько дней, пока у директора Марины все же выявили коронавирус.

Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,Марина Максимова,
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