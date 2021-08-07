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Коллега объяснил проблему с алкоголем у Григорьева-Апполонова

Вероника Полынина
1 час назад

Участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко объяснил алкоголизм Андрея Григорьева-Апполонова «нелегким периодом».

Коллега объяснил проблему с алкоголем у Григорьева-Апполонова
Фото: ТАССТАСС

В ходе Youtube-шоу «Загугли звезду» Туриченко ответил на вопрос, правдивы ли слухи об алкоголизме его коллеги по коллективу.

«Есть такая проблема. Этот человек за очень короткий период пережил большие психологические потрясения. Уход его сестры, потом его мамы, потом его коллеги по группе, и потом развод Вы знаете, не каждому дано при этом бодрячком еще и на сцену выходить», - рассказал исполнитель.

Туриченко добавил, что Григорьев-Апполонов борется со своей зависимостью, и высказал надежду, что «все будет хорошо».

Коллега «рыжего из Иванушек» назвал его «очень умным и адекватным» и заверил, что Григорьев-Апполонов «четко понимает, что происходит».

В 2014 году Андрей Григорьев Аполлонов потерял мать. Сестра Юлия, работавшая костюмером «Иванушек», скоропостижно умерла в июле 2017 года. За месяц до этого ушел из жизни бывший участник коллектива Олег Яковлев.

В апреле 2019 года супруга Андрея Григорьева-Аполлонова Марина забрала двоих детей и ушла к баскетболисту Андрею Зубкову, в августе того же года она подала на развод, который состоялся в сентябре 2019 года. В январе Марина родила сына от Зубкова.

Шоу-бизнес,Кирилл Туриченко,Олег Яковлев,Андрей Зубков,Андрей Григорьев,
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