«Мисс Молдавию» избили за русский язык

Молдаванке, которая снимала деньги с банкомата, не понравилось, что модель Яна Варнакова стоит слишком близко к ней.

Фото: Instagram Instagram

Бывшую «Мисс Молдова» избили за фразу на русском языке. Модель записала инцидент и выложила в свой Instagram. Однако страница спустя несколько часов стала недоступна.

Женщине, снимавшей деньги с банкомата, не понравилось, что девушка стоит слишком близко к ней. Молдаванка подумала, что Варканова хочет подсмотреть ее ПИН-код. На оскорбления в свой адрес, модель ответила на русском языке, что разозлило молдаванку еще больше. Она стала бить девушку сумкой, называя ее «стервой» и «вонючей русской».

"Я повторюсь, не важно, какой вы нации, религии и цвета кожи, мы все люди. Берегите себя и своих близких", - прокомментировала инцидент Варнакова.