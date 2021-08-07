«Я была возмущена»: вдова Петра Мамонова высказалась о "многомиллионном" наследстве музыканта

Вдова актера и музыканта Петра Мамонова Ольга обвинила СМИ в преувеличении состояния умершего артиста. Как она отметила в разговоре с «Комсомольской правдой», на самом деле его семья находится не в лучшем финансовом положении.

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Как отметила Мамонова, она еще не осознала смерти мужа, с которым прожила 40 лет. Супруги жили в Подмосковье в доме площадью в 800 квадратных метров, который построили вместе. По словам Ольги, музыкант всегда хотел организовать в нем приют для «бедных рок-н-рольщиков».

«Но эти «хоромы» за 140 километров от Москвы в бедном Нарофоминском районе сейчас никому не нужны. Газа нет, крыша протекает, электричество жрет тучу денег. Сын помогал платить за электроэнергию. Эту гору кирпичей, которая разваливается, сегодня и продать-то не получится. И непонятно, что с домом делать», – рассказала она.

Мамонова подчеркнула, что была возмущена, когда одно из популярных изданий назвало его «еще одним московским миллионером» и приписало ему в собственность огромный особняк, три «Мерседеса» и квартиру в Большом Каретном переулке в Москве.

«Я была возмущена. Журналистам надо успокоиться насчет богатства Петра Николаевича Мамонова. Он был нищим, честным человеком. Не был бы он Мамоновым, если бы был богат», – отметила Ольга Мамонова.

Вдова отметила, что квартира ему досталась от дедушки, а якобы дорогие машины уже старые и «чинить их – себе дороже». По словам Ольги, все, что ему удалось накопить – около 400 тысяч на их похороны, которые так и находятся на банковском счету.