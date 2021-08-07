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Моргенштерна не пустили в отель без прививки от COVID на Кубани

Елена Прошина
1 час назад

Рэпер приехал в кубанской Тимашевск в гости к трехлетнему мальчику, который борется со спинальной мышечной атрофией. Маленькому Илюше Худобе требуется 168 миллионов рублей, артист, узнав о недуге ребенка перевел крупную на его счет, тем самым запустил челлендж. К данной акции подключились также и другие знаменитости.

Моргенштерна не пустили в отель без прививки от COVID на Кубани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Моргенштерн обещал малышу, что приедет к нему в гости. И вскоре улицу, на которой живет ребенок, заполонило множество местных жителей, который пришли получить заветный автограф от артиста. Первое место, где заметили звезду, стал местный магазин игрушек. Затем он вместе с ребенком направился домой, и к дому мальчика стали съезжать фанаты, пишет "Комсомольская правда".

«Водители сказали, что была команда подогнать авто в проулок, чтобы Моргенштерн из машины сразу во двор зашёл. Что он не будет выходить к людям. Ну, мы и не стали ждать. И до полуночи он не выходил из дома, вокруг которого собралась небольшая армия поклонников», - рассказали местные городские жители.

Моргенштерн, вместе со своей командой, остановился в одном из отелей микрорайонов города Тимошевск. До этого популярный музыкант пытался поселиться в другом местном отеле, но ему было отказано из-за отсутствия прививочного сертификата. С первого августа в Краснодарском Крае нельзя останавливаться в отелях, если у посетителя отсутствуют данные о вакцинации.

Шоу-бизнес,Комсомольская правда,Тимашевск,
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