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Краско рассказал о нежелании жить во время заражения COVID

Вероника Полынина
1 час назад

Актер Иван Краско «не желал жить» после заражения коронавирусом. Об этом 90-летний артист рассказал «Газете.ру».

Краско рассказал о нежелании жить во время заражения COVID
Фото: ТАССТАСС

«Во время болезни я чувствовал полное бессилие и даже нежелание жить. Было какое-то опасное и позорное равнодушие», - поделился Краско.

Он признался, что однажды даже упал во время болезни, но быстро поднялся и подумал: «Это что, репетиция инсульта?»

Актер также поведал, что не стал слушаться врачей и ложиться в больницу. Вместо госпитализации Краско решил лечиться на даче.

Свежий воздух и баня быстро помогли ему прийти в форму.

«Тогда у меня пропал аппетит. Началась какая-то безвкусная и плоская жизнь. Но на даче я ходил в баню, дышал свежим воздухом. И быстро вернул себя в форму», - рассказал артист.

Он также посетовал, что после перенесенного COVID-19 несколько месяцев не мог вернуться на сцену.

«Руководство посоветовало мне сидеть дома и не высовываться. Но мои коллеги обо мне заботились», - сообщил Иван Краско.

О том, что Иван Краско заболел коронавирусом, стало известно 10 октября прошлого года. Артист внезапно почувствовал себя плохо после двух спектаклей в Санкт-Петербурге. Позже Краско рассказывал, что перенес болезнь в легкой форме, однако чувствовал себя полностью обессиленным.

Шоу-бизнес,Иван Краско,Газета.Ru,
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