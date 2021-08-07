«Слишком много боли»: Седокова об отношениях с экс-мужем

Певица Анна Седокова рассказала об отношениях с Максимом Чернявским, который взял опекунство над их общей дочерью Моникой. Как объяснила артистка в интервью Hello!, оба экс-супруга стараются, чтобы «все было спокойно».

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Напомним, что сейчас девочка живет в США вместе с отцом. Певица навещает дочка, но происходит это редко – из-за работы Анна не может регулярно летать в Америку. Прийти к согласию бывшие супруги смогли не сразу и прошли череду судебных тяжб.

«Воспитывать ребенка на расстоянии невозможно. Надо просто с этим смириться. Ты зависишь от звонка, от Интернета, от того, есть ли Wi-Fi. Да и давайте скажем честно: ребенку не так интересно смотреть в телефон, говорить по телефону, что-то рассказывать. Это сложно, но мы стараемся: учим вместе уроки, читаем книги, общаемся», – рассказала Седокова.

Сейчас певица состоит в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Седокова отметила, что он отлично ладит с ее старшей дочкой Алиной и сыном Гектором. Напомним, что Тимма – это уже третий муж Седоковой.