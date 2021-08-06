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Фанатов встревожило отсутствие обручального кольца у Кудрявцевой

Вероника Полынина
29 минут назад

Телеведущая Лера Кудрявцева не на шутки встревожила поклонников фотографией без обручального кольца.

Фанатов встревожило отсутствие обручального кольца у Кудрявцевой
Фото: ТАССТАСС

Кудрявцева отдыхает в Турции с молодым мужем Игорем Макаровым и дочкой Машей. Теледива охотно делится с подписчиками в Instagram впечатлениями от отпуска: на фото и видео попадает теплое море, вкусная еда и южные пейзажи. Однако кое-что все же заставляет волноваться преданных поклонников телеведущей.

На снятых в Турции кадрах видно, что Лера Кудрявцева сняла обручальное кольцо и перстень, подарок Алексея Макарова, с которым она раньше не расставалась.

«Народ забил тревогу. Неужели в звездной семье случился разлад», - пишет «Комсомольская правда».

Лера Кудрявцева была замужем трижды. От первого мужа, барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка, Кудрявцева родила сына Жана. Со вторым мужем, бизнесменом Матвеем Морозовым, телеведущая прожила три года. Третий муж, хоккеист Игорь Макаров, младше Кудрявцевой на 16 лет. Не так давно телеведущая призналась, что отпустит молодого мужа, если его любовь к ней пройдет.

«Я говорила ему: буду старая калоша, а ты молодой Игорь в отличие от многих, он взрослый Возможно все, но живем в любви и согласии! Как Бог даст! Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу! А что я могу сделать?» — рассказала Кудрявцева в YouTube-шоу «Лучше — правду».

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