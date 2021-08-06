Фанатов встревожило отсутствие обручального кольца у Кудрявцевой

«Я говорила ему: буду старая калоша, а ты молодой Игорь в отличие от многих, он взрослый Возможно все, но живем в любви и согласии! Как Бог даст! Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу! А что я могу сделать?» — рассказала Кудрявцева в YouTube-шоу «Лучше — правду».