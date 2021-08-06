Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы

В настоящее время певица МакSим (Марина Абросимова) постепенно восстанавливается после выхода из искусственной комы. Об этом 6 августа сообщил представитель артистки.

При этом МакSим попала в больницу 19 июня, после чего ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, в то же время, ее тест на коронавирус был отрицательным.