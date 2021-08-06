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Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы

ИА Regnum
1 час назад

В настоящее время певица МакSим (Марина Абросимова) постепенно восстанавливается после выхода из искусственной комы. Об этом 6 августа сообщил представитель артистки.

Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы
Фото:  пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

«Марина восстанавливается», — приводит его слова РИА Новости.

При этом МакSим попала в больницу 19 июня, после чего ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, в то же время, ее тест на коронавирус был отрицательным.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа пиар-менеджер певицы Яна Богушевская рассказала, артистка пришла в сознание и начала поправляться.

Отметим, МакSим — российская певица и автор песен, она стала широко известна после выхода в 2000-е годы альбома «Трудный возраст».

Шоу-бизнес,РИА Новости,
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