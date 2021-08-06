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Slava Marlow выпустил ремикс на песню Николая Баскова

ИА Regnum
25 минут назад

Исполнитель Slava Marlow (настоящее имя — Артём Готлиб) представил композицию под названием «Ты далеко». О выходе трека он сообщил в своём Instagram-аккаунте 6 августа.

Slava Marlow выпустил ремикс на песню Николая Баскова
Фото: YoutubeYoutube

Песня Slava Marlow является ремиксом на одноимённую композицию исполнителей Николая Баскова и Таисии Повалий. Ранее припев версии Готлиба «завирусился» в TikTok, после чего он решил выпустить полноценный трек.

Как сообщало ИА REGNUM, Slava Marlow пообещал выпустить три сингла за месяц, если его видеообращение наберёт 1 млн лайков. Однако ролик не собрал нужного количества отметок «нравится».

Шоу-бизнес,Таисия Повалий,Николай Басков,
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