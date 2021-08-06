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Бородина развелась с Омаровым после шести лет брака

Газета.Ru
52 минуты назад

Телеведущая Ксения Бородина и предприниматель Курбан Омаров 6 августа развелись, сообщает издание "СтарХит". Брак продлился шесть лет и распался, по словам Бородиной, из-за непростительного поступка Омарова. На заседании экс-супруги не присутствовали, их представляли адвокаты.

Бородина развелась с Омаровым после шести лет брака
Фото: InstagramInstagram

Как рассказал инсайдер, представители Омарова и Бородиной не пришли к согласию относительно даты прекращения ведения ими совместного хозяйства. По словам Бородиной, это случилось несколько месяцев назад, хотя еще в апреле она с Курбаном вместе выходила в свет. Если супруги планируют делить имущество, эта дата будет важной: совместно нажитым является лишь то, что появилось до нее.

"Значит, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что в данном процессе раздел имущества не рассматривался, то в последующем этот вопрос может быть поднят", - говорит источник.

Адвокат Омарова Сергей Жорин не стал комментировать возникшие в процессе разногласия, однако выразил надежду, что все вопросы будут решены цивилизованным образом в рамках правового поля. Ранее СМИ сообщили, что Бородина перед разводом переписала дорогой особняк на мать.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,Сергей Жорин,StarHit,
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