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«Ему стало безразлично»: Собчак оценила интервью Гордона Дудю

Елена Прошина
30 минут назад

Известная телеведущая Ксения Собчак на своей официальной странице в Instagram отреагировала на беседу коллеги по цеху Александра Гордона с блогером Юрием Дудём.

«Ему стало безразлично»: Собчак оценила интервью Гордона Дудю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналистка в новой публикации написала, что Дудь сделал, по ее мнению, лучшее интервью за свою карьеру. Собчак добавила, что в конце видео «чувство негодования и осуждения поменялось на жалость и сочувствие к сломленному человеку, который в другое время и в другой стране мог бы стать классиком „хмурого утра“», имея в виду, очевидно, Александра Гордона.

«С Александром Гордоном я проводила интервью много лет назад, и посмотрев Юрину работу, вижу точно — люди меняются. Комментаторы под роликом пишут: «Круто ты его, не так как с Дмитрием Киселёвым». Но это неверное рассуждение — Александр Гордон вовсе не Киселёв. Сочетание ума с некоторой долей совестливости не оставляет ему шансов стать хорошим пропагандистом», — отметила Собчак.

Кроме этого, журналиста добавила, что в последние 20 минут интервью с Гордоном «что-то произошло — то ли он понял, что все эти беседы про политическую конкуренцию завели в тупик, то ли просто ему стало безразлично, но он стал говорить, как я увидела, честно и беспощадно к себе».

Юрий Дудь выложил интервью с Александром Гордоном на своем YouTube-канале «вДудь» 4 августа. Собеседники коснулись множества тем - от резиденции российского лидера Владимира Путина до пристрастия к алкоголю самого Гордона.

Шоу-бизнес,Юрий Дудь,Александр Гордон,Ксения Собчак,Дмитрий Киселев,Владимир Путин,
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