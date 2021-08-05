"Она пребывает в галлюцинациях": Пьеха высмеял Борисову

Певец Стас Пьеха назвал комедией заявления Даны Борисовой о прохождении реабилитации и излечении от наркотической и алкогольной зависимости.

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«У нее нет никакого выздоровления, она пребывает в своем стопроцентном зависимом мышлении и в галлюцинациях», - заявил Пьеха в интервью Алене Жигаловой для Youtube-проекта «Алена, Блин!».

Пьеха отметил, что встречал Борисову в реабилитационных центрах, где сам избавлялся от наркомании. По его словам, телеведущая туда просто «захаживала».

Музыкант также высмеял заявление Борисовой о том, что она прошла реабилитацию «на отлично». По словам Пьехи, над этими словами смеялась «вся наркология и психиатрия». Он объяснил, что в реабилитационных центрах невозможно получить никаких оценок.

Кроме того, Пьеха возмутился тем, что его ставят в один ряд с Даной Борисовой, когда говорят о людях, к которым обращается российский шоу-бизнес за помощью в борьбе с зависимостями.

«Меня поставили в один ряд с человеком, который вообще не имеет никакого отношения реального к наркологии и психиатрии. Я строил свои клиники с нуля, я последнее продавал, чтобы построить эти клиники, я брал все эти системы, брал лучших специалистов и врачей То есть я проделал работу больше, чем я в шоу-бизнесе проделал», - заявил артист.

Стас Пьеха в 2008 году открыл в Москве клинику, которая занимается лечением наркозависимых. Специалисты клиники занимаются психиатрическим лечением, а также помогают пациентам справляться с наркотической и алкогольной интоксикацией.