Избитый в Москве актер Иван Рыжиков первым напал на своего оппонента. Видеозапись конфликта опубликовал телеграм-канал Life Shot.

На кадрах видно, что автомобиль Ивана Рыжикова помешал машине доставщика пиццы на узкой дороге во дворе дома. Рыжиков попытался уступить дорогу, заехав на бордюр. Когда автомобили стали разъезжаться, мужчины высунулись из своих окон и обменялись несколькими репликами. Рыжиков проехал чуть дальше, вышел из автомобиля, подошел к доставщику и толкнул его. Между мужчинами завязалась драка, в результате которой актер оказался в больнице.

Ранее газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник сообщила, что актера Ивана Рыжикова, известного по сериалам «Кармелита», «Кремлевские курсанты» и «Склифософский», избили неизвестные: нападавшие якобы несколько раз ударили артиста в лицо, а затем скрылись. Рыжикова госпитализировали с сотрясением мозга, переломами глазницы и челюсти.

В столичном главке МВД рассказали изданию «Подъем», что полиция получила информацию об избиении из больницы.

«В 1:25 ночи из медучреждения поступило сообщение, что был доставлен мужчина с травмами головы. Гражданин сообщил, что телесные повреждения он получил в результате конфликта с неизвестными. Они скрылись», - сообщили в ГУ МВД.