Супруга советского и российского актёра Владимира Стеклова — Ирина — рассказала порталу Starhit о том, как её мужа лечат от новой коронавирусной инфекции. Саму женщину также госпитализировали вместе с трёхлетней дочерью Ариной в детскую больницу, о чём она заявила на своей странице в Instagram. Говоря о возлюбленном, женщина подчеркнула, что Стеклов «обдумывает побег домой» и объяснила, почему он хочет это сделать.

Или лучше, или [Владимир Стеклов] совсем устал уже там. Меня прокапали на дому, пока тошнит, головокружения и кашель с легкими прожилками крови <...> Звонили из володиной больницы, прислали новый план лечения. Говорят, что противовирусный препарат, который назначили — очень эффективен при короне. Температура стабилизировалась, но выводы делать пока рано, — добавила Ирина Дерягина.

Она подчеркнула, что Арина заразилась буквально на днях, но не без симптомов — у ребёнка кашель и температура под 38. Супруга артиста отметила, что Стеклов на связи с семьёй, чувствует себя лучше, хотя медики диагностировали 50% поражения лёгких. У самой женщины на КТ специалисты увидели 5% поражения лёгких с обеих сторон и вирусную пневмонию.

Накануне директор Московского Современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский раскрыл, как себя чувствует госпитализированный с коронавирусной инфекцией (COVID-19) худрук учреждения и народный артист России Владимир Стеклов. Банковский подчеркнул, что состояние 73-летнего пациента стабильно. Он отметил, что Стеклов пробудет в лечебном учреждении неделю, и «ничего критического» в его болезни нет.

О проблемах Стеклова со здоровьем стало известно 29 июля. Оказалось, что в больницу его доставили ещё 28 июля. Актёр жаловался на затруднённое дыхание, кашель и температуру 39 градусов. Скорая помощь прибыла к дому Стеклова на Ленинградском проспекте в 09:00, к этому времени актёр уже был без сознания.