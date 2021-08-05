Клептомания, физическая аномалия и публичный каминг-аут: 10 фактов о Меган Фокс

Меган Фокс прошла тернистый путь от начинающей актрисы до настоящего секс-символа. После успеха «Трансформеров» и последующих за ним провальных картин Фокс ушла в тень и сконцентрировалась на семье: вышла замуж и родила троих сыновей. Но в 2021-м звезда вновь оказалась нарасхват, разведясь, возобновив карьеру и закрутив роман с молодым рэпером. На фоне этого яркого камбэка вспоминаем ключевые факты из биографии звезды.

Видео дня

Меган ФоксGetty Images

Меган ФоксGlobal Look Press

Меган Фокс и Machine Gun KellyGetty Images

Меган ФоксGlobal Look Press

Меган ФоксGlobal Look Press

Меган Фокc и Брайан Остин ГринGlobal Look Press

Меган ФоксGlobal Look Press

Меган ФоксGlobal Look Press

Меган ФоксGlobal Look Press

Меган ФоксGlobal Look Press

Меган ФоксGlobal Look Press

1 Пережила травлю в школе

Меган Фокс

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В средней школе юная Меган подвергалась буллингу со стороны одноклассниц. Сверстницам не нравилась общительная Фокс и повышенное внимание к ней мальчиков. А еще их раздражали творческие успехи одноклассницы — в 1999-м Фокс победила в танцевальном шоу American Modeling and Talent Convention in Hilton Head. В столовой девочки часто бросали в Меган остатки еды и поливали ее кетчупом, поэтому будущей актрисе нередко приходилось обедать в школьном туалете.

Как ни странно, издевательства помогли Фокс закалить характер. Она научилась отстаивать свое мнение и перестала бояться быть не такой, как все. Поэтому уже в 17 лет окончила школу экстерном и не побоялась уехать из дома, ведомая мечтой о кинокарьере.

2 Страдает клептоманией

Меган Фокс

Строптивый характер Меган проявлялся во всех сферах жизни. Однажды 15-летняя оторва даже попыталась стащить блеск для губ в магазине, но была поймана. Меган попала в объектив скрытой камеры, ее увидели и застали врасплох охранники. К счастью, сотрудники решили не вызывать полицию, но запретили юной нарушительнице закона появляться в магазине.

Меган без стеснения рассказывает об этом инциденте и часто шутит на тему того, является ли запрет на посещение универсама пожизненным. А близкие актрисы отмечают, что Фокс всегда промышляла мелким воровством и особенно часто крала в магазинах конфеты.

3 Имеет врожденную физическую аномалию

Меган Фокс

Чувственная и дерзкая Меган Фокс является признанным секс-символом, но мало кто знает, что у внешности звезды есть свои особенности. Меган страдает брахидактилией — врожденной аномалией конечностей, которая выражается в укороченных больших пальцах с маленькими деформированными ногтями.

Несмотря на то что Меган часто прибегает к пластическим операциям для коррекции лица и фигуры, этот дефект она считает своей особенностью. Более того, она не собирается его исправлять и без стеснения демонстрирует на съемках.

4 Прошла путь от безызвестной актрисы до двойника Джоли

Меган Фокс

Хотя свою первую роль 15-летняя Меган получила еще в 2001 году в фильме «Солнечные каникулы», ее путь к успеху не был легким. После переезда в Калифорнию Фокс долго не могла заполучить желанную роль, поэтому ей приходилось соглашаться на любые перспективные проекты. Она снялась в фильмах «Плохие парни 2», «Звезда сцены», киносериале «Королева экрана», но осталась для зрителей практически незамеченной.

Ошеломляющая популярность пришла к девушке лишь в 2007-м после съемок в фантастическом боевике «Трансформеры». Тогда юную Меган назвали второй Анджелиной Джоли, а ее имя оказалось в топе запросов в Google. Кстати, в августе 2009 года ориентированные на мужскую аудиторию сайты Ask Men и Just a Guy Thing пережили такой наплыв пользователей, вводящих запрос о Фокс, что просто «легли». Тогда модераторы решили заблокировать поиск по актрисе ровно на сутки.

5 Украсила тело многочисленными татуировками

Меган Фокс и Шайа Лабаф

Всего у звезды насчитали восемь татуировок: две цитаты Шекспира, символ инь и янь, китайский иероглиф со значением «сила», портрет Мэрилин Монро, рисунок звезды и полумесяца, а также имя бывшего мужа на запястье.

Стоит отметить, что свою самую знаменитую татуировку — портрет другого секс-символа, Мэрилин Монро, Меган решила удалить. Актриса сделала это, чтобы не привлекать негативную энергетику, связанную с некоторыми событиями из жизни Монро.

6 Совершила каминг-аут

Меган Фокс

Фокс на протяжении многих лет открыто поддерживает ЛГБТ-сообщество. Кроме того, в июне 2021 года Меган в честь Месяца гордости (акция, задачей которой является демонстрация существования в обществе ЛГБТ, поддержка толерантного отношения к ним, защита прав человека и гражданского равноправия для всех людей вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности) призналась в собственной бисексуальности. Актриса заявила, что осознала свою ориентацию еще 20 лет назад и даже имеет опыт отношений с девушкой. Помимо этого, Фокс рассказала о своей влюбленности в коллег Оливию Уайлд и Дженну Джеймсон.

Напомним, что осенью прошлого года Меган подала на развод с актером Брайаном Остином Грином, с которым начала встречаться еще в далеком 2004 году. После разрыва с возлюбленным голливудская красотка не осталась одна надолго и сейчас счастлива в паре с рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бейкер).

7 Страдает папирофобией

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Вы удивитесь, но существует такое понятие, как папирофобия, или боязнь бумаги. Именно этой странной фобией страдает Меган. Возникновение такого необычного страха может проявляться по-разному: одни боятся разорванной бумаги, другие мокрой, третьи чистой. Актриса же ненавидит сухую бумагу и не может до нее дотрагиваться.

Именно поэтому, даже когда Фокс читает очередной сценарий, она берет с собой стакан воды, чтобы смочить пальцы перед прикосновением к листу. Возможно, поэтому некоторые режиссеры специально приносят актрисе заламинированные тексты.

8 Потеряла роль из-за громкого конфликта с режиссером

Меган Фокс

Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Так можно было бы описать самую большую ошибку в карьере Меган Фокс. Все дело в том, что актриса в разгар своей популярности умудрилась поругаться с режиссером «Трансформеров» Майклом Бэем, который сделал из нее знаменитость. После выхода второй части боевика Меган дала интервью одному из британских журналов и на вопрос о режиссере картины ответила, что на съемочной площадке Майкл Бэй напоминает Гитлера. Возможно, актриса использовала подобное сравнение из-за требовательности Майкла, который заставил Меган набрать вес и добиться бронзового загара во время съемок.

В третьей части «Трансформеров» актриса так и не появилась — ее уволил продюсер картины Стивен Спилберг. Позже Меган пожалела, что не пошла на уступки. «Считаю это низшей точкой моей карьеры. От меня ждали извинений, а я отказалась брать свои слова обратно. Сейчас понимаю, что, возможно, стоило пойти на компромисс, но в 23 года я искренне воображала себя второй Жанной д'Арк», — позже раскаялась актриса.

9 Страдает обсессивно-компульсивным расстройством

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Меган всегда была откровенна со своей аудиторией и никогда не скрывала, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством (невроз навязчивых состояний). Да и скрывать такое заболевание довольно трудно, потому что микробобоязнь актрисы иной раз достигает абсурда. Например, Фокс никогда не пользуется столовыми приборами в ресторанах, а приносит их с собой.

Эта особенность звезды часто приводит к усложнению процесса съемок. Меган придирчива к костюмам и гриму своих героинь и всегда требует, чтобы на площадке для нее выделяли личное пространство без доступа посторонних.

10 Борется с аэрофобией песнями Бритни Спирс

Меган Фокс

Меган, которую мы привыкли видеть бесстрашной на экране, оказывается, с детства боится летать. Она обнаружила у себя этот страх, когда ей было 20, и с тех пор придумала эффективный метод борьбы с ним. Во время полета актриса слушает песни одной из своих любимых исполнительниц, Бритни Спирс, — это помогает ей отвлечься и успокоиться.

«Я точно знаю, что мне не суждено умереть, слушая альбом Бритни Спирс. Поэтому во время полета я всегда врубаю в наушниках ее песни — пока я их слушаю, самолет просто не может выйти из строя», — объясняет Меган.

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