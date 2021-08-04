Настроена на выписку: менеджер МакSим о состоянии певицы

Пиар менеджер певицы заявила, что МакSим чувствует себя «по-боевому». Сообщение Яны Богушевской было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

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«МакSим – умничка, она настроена на выписку», - заявила Богушевская.

Менеджер также отметила, что певица старается общаться с родственниками по видеосвязи, а также скучает по своему любимому мороженому.

Артистка пока не может встать, также она все еще находится на спецпитании. Тем не менее певица самостоятельно есть, может сидеть и разговаривать.

Более двух неделю МакSим была в искусственной коме. Артистку подключали к (ИВЛ) аппарату искусственной вентиляции легких. Тест на короновирус у певицы был отрицательный.