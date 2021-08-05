«Я должен был лежать впечатанным в асфальт»: Кушанашвили рассказал о зависимости

Телеведущий Отар Кушанашвили признался, что был зависим от запрещенных веществ и мог закончить свою жизнь как известные российские исполнители. Об этом он заявил в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
«Я должен был лежать вместо Мурата Насырова, впечатанным в асфальт. Я выпрыгивал из окон той многоэтажки, где закончил свою жизнь Игорь Сорин. Это я в мытищинской квартире вынюхивал по пять граммов за ночь, превращая жизнь в говно. Это я сказал таксисту, услышав по радио, что известный певец Мурат Насыров выпал из окна, чтобы он остановил машину, потому что я ехал в ту же квартиру, где мы запирались на неделю», - рассказал он.
Отар Кушанашвили подчеркнул, что у него хватило силы воли сбежать и преодолеть свою зависимость, однако на это ему понадобилось несколько лет. Телеведущий призвал молодых людей учиться на его примере и посмотреть, как «из-за одного неосторожного поступка» их жизнь может «превратиться в дерьмо».
Ранее певец Стас Пьеха рассказал, что во время передозировки запрещенными веществами, когда думал, что умирает, позвонил жене и попросил поговорить с сыном. Разговор с ребенком, по словам певца, буквально вытащил его с того света. Он отметил, что в ходе наркотического срыва у него ужасно скакало давление и он был уверен, что не доживет до утра.