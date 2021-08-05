«Я должен был лежать впечатанным в асфальт»: Кушанашвили рассказал о зависимости

«Я должен был лежать вместо Мурата Насырова, впечатанным в асфальт. Я выпрыгивал из окон той многоэтажки, где закончил свою жизнь Игорь Сорин. Это я в мытищинской квартире вынюхивал по пять граммов за ночь, превращая жизнь в говно. Это я сказал таксисту, услышав по радио, что известный певец Мурат Насыров выпал из окна, чтобы он остановил машину, потому что я ехал в ту же квартиру, где мы запирались на неделю», - рассказал он.