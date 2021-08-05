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«Нет желания хайпить»: новая избранница Мамаева ответила его экс-супруге

Елена Прошина
28 минут назад

Новая избранница футболиста Павла Мамаева блогер Надежда Санько заявила, что не хочет «хайпить» на ссоре с бывшей женой спортсмена Аланой Мамаевой. Как она объяснилась в разговоре с Teleprogramma.pro, эта ситуацией ей неинтересна.

«Нет желания хайпить»: новая избранница Мамаева ответила его экс-супруге
Фото: InstagramInstagram

«Нет желания хайпить и развивать эту тему. Мы с Пашей просто живём, и нам не нужно это всё. Я отказываю всем, чтобы не давать человеку почву для дальнейших рассуждений», – отметила блогер.

Напомним, что в апреле Павел и Алана Мамаевы официально развелись после восьми лет брака. Изначально пара хотела расстаться мирно, но потом супруга узнала о нескольких изменах и пожаловалась на маленькие алименты – якобы спортсмен выделял на ребенка 12 тысяч рублей.

Еще больше масла в огонь подлила и новая избранница Мамаева – Надежда Санько, которая раньше была подругой Аланы. Недавно она высказалась по этому поводу в Instagram – Мамева обвинила экс-супруга в трусости, а свою бывшую подругу – в меркантильности. Якобы во время отношений Санько постоянно выспрашивала у неё о подарках от футболиста и советовала ей выжать из него «все до нитки».

Шоу-бизнес,Алана Мамаева,Павел Мамаев,
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