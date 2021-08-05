В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Надоели инстаграмные торжества»: Миро высказалась о «тайной свадьбе» Лизы Песковой

Елена Прошина
36 минут назад

Блогер Лена Миро высказалась о «тайной свадьбе» дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Надоели инстаграмные торжества»: Миро о «тайной свадьбе» Песковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее мнению, если бракосочетание 22-летней Лизы и состоится, то пройдет в условиях полной конспирации. Напомним, что вчера в СМИ появилась информация, что Елизавета Пескова уже три года находится в отношениях со своим партнером по ресторанному бизнесу Русланом Голбазовым.

Свадьба якобы должна была состояться на Сардинии. Однако на вопросы журналистов Песков заявил, что ничего об этом не знает, а мать Лизы просто удалила аккаунт в Instagram. Дочь пресс-секретаря также не стала подтверждать информацию о торжестве. В своем «Живом журнале» Миро прокомментировала ситуацию.

«Предположим, что свадьба действительно будет, но её факт скрывают – да правильно делают! За такое можно лишь похвалить.

Как же надоели эти инстаграмные торжества, когда селебруны отмечают свой каждый пук с размахом и шиком», – написала она.

Блогер напомнила, что дочь пресс-секретаря имеет полное право на личную жизнь и свадьбу, а людям не стоит пытаться в неё лезть и лучше закрыть тему.

Шоу-бизнес,Елизавета Пескова,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители