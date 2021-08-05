«Надоели инстаграмные торжества»: Миро о «тайной свадьбе» Песковой

Блогер Лена Миро высказалась о «тайной свадьбе» дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

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По ее мнению, если бракосочетание 22-летней Лизы и состоится, то пройдет в условиях полной конспирации. Напомним, что вчера в СМИ появилась информация, что Елизавета Пескова уже три года находится в отношениях со своим партнером по ресторанному бизнесу Русланом Голбазовым.

Свадьба якобы должна была состояться на Сардинии. Однако на вопросы журналистов Песков заявил, что ничего об этом не знает, а мать Лизы просто удалила аккаунт в Instagram. Дочь пресс-секретаря также не стала подтверждать информацию о торжестве. В своем «Живом журнале» Миро прокомментировала ситуацию.

«Предположим, что свадьба действительно будет, но её факт скрывают – да правильно делают! За такое можно лишь похвалить.

Как же надоели эти инстаграмные торжества, когда селебруны отмечают свой каждый пук с размахом и шиком», – написала она.