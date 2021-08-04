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Врачи оценили результаты обследования мозга МакSим

Елена Прошина
37 минут назад

Заслуженный врач России Юрий Серебрянский и врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин прокомментировали результаты компьютерной томографии головного мозга певицы Марины Максимовой, также известной как МакSим. Своим мнением они поделились в разговоре с изданием Life.

Врачи оценили результаты обследования мозга МакSим
Фото: TwitterTwitter

«Грубых структурных изменений в головном мозге нет, но энцефалограмму надо сделать. Дело в том, что ковид даёт осложнения на мозг, в первую очередь страдает лимбическая система мозга, ответственная за поведенческие реакции организма», – так отреагировали врачи, ознакомившись с результатами исследований, которые оказались в распоряжении у издания.

Эксперты посоветовали наблюдение невролога и лора, поскольку осложнения могут проявиться и позже. Пульмонолог также подчеркнул, что прогноз благоприятный, но говорить о скором выздоровлении пока нельзя.

«Имеются признаки нарушения пневматизации сердцевидных отростков, то есть, возможно, мастоидит, а мастоидит иногда требует хирургического лечения», – сказал Овечкин подчеркнув, что последствия по этой картине все равно маловероятны.

Напомним, что 16 июня Максимову доставили в больницу с пневмонией. 19 июня её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. В сознание она пришла только 3 августа. Сейчас она дышит самостоятельно, хотя и через кислородную маску.

Шоу-бизнес,Вячеслав Овечкин,Юрий Серебрянский,Марина Максимова,Россия,
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