Борзов раскрыл историю создания песни «Три слова»

Российский музыкант и лидер панк-группы «Инфекция» Найк Борзов раскрыл в беседе с Lenta.ru историю создания своего хита — песни «Три слова». Исполнитель подчеркнул, что композицию записали за несколько часов.

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Я просто сидел за барабанами и наигрывал какой-то битец. А мой звукорежиссёр включил запись, — рассказал он.

Артист добавил, что гитарную партию изначально исполняли на полуакустической гитаре без первой струны — та порвалась накануне во время одного из концертов. Позже хит отыграли в студии заново. Слова для трека придумал Борзов за один перекур, а партию на синтезаторе записала его знакомая по имени Мэри-Джей, находившаяся в тот момент «в никаком состоянии».

49-летний Найк Борзов прославился, кроме «Трёх слов», хитами «Лошадка», «Верхом на звезде» и NUS in Am. В его дискографии 11 альбомов, кроме того, он основал панк-группу «Инфекция» в 1986-м.