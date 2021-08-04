Гордон: бокал вина перед эфиром - это норма

Александр Гордон - популярный телеведущий «Мужское/Женское» на первом канале, недавно появился в интервью на шоу «ВДудь», где открыто рассказал о том, как проводит свои рабочие дни, а также признался, что пристрастился к алкоголю.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Александр сказал, что выпивает перед выходом в эфир бокал белого вина, и что для него – это норма. При этом он позволял себе пить напитки и покрепче. Ведущий признает, что он алкоголик, но не считает это проблемой. По словам Гордона, крепкие напитки совершенно не мешают его работе, и он много трудится. Кроме того, телеведущий проходит регулярные медицинские осмотры, и врачи не отмечают никаких изменений в его организме, кроме возрастных.

Юрий Дудь также спросил у своего гостя о том, выходил ли он в эфир в состоянии алкогольного опьянения. Гордон честно ответил, что подобные случаи были, но такие программы шли под запись. Телеведущий объяснил, что такие моменты в его карьере случались из-за сильной усталости.