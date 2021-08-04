В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Александр Гордон: бокал вина перед эфиром - это норма

Елена Прошина
26 минут назад

Александр Гордон - популярный телеведущий «Мужское/Женское» на первом канале, недавно появился в интервью на шоу «ВДудь», где открыто рассказал о том, как проводит свои рабочие дни, а также признался, что пристрастился к алкоголю.

Гордон: бокал вина перед эфиром - это норма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр сказал, что выпивает перед выходом в эфир бокал белого вина, и что для него – это норма. При этом он позволял себе пить напитки и покрепче. Ведущий признает, что он алкоголик, но не считает это проблемой. По словам Гордона, крепкие напитки совершенно не мешают его работе, и он много трудится. Кроме того, телеведущий проходит регулярные медицинские осмотры, и врачи не отмечают никаких изменений в его организме, кроме возрастных.

Юрий Дудь также спросил у своего гостя о том, выходил ли он в эфир в состоянии алкогольного опьянения. Гордон честно ответил, что подобные случаи были, но такие программы шли под запись. Телеведущий объяснил, что такие моменты в его карьере случались из-за сильной усталости.

Александр вспомнил, что в его жизни был период, когда он воздерживался от употребления алкоголя на протяжении восьми месяцев. По словам телеведущего, редакторы в тот момент говорили ему, что программы с его участием стали более скучными.

Шоу-бизнес,Юрий Дудь,Александр Гордон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители