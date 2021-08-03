«Сраный гопник из 90-х»: Тутта Ларсен заявила о краже

Телеведущая Тутта Ларсен пожаловалась на ГБУ «Жилищник» Донского района и сравнила организацию со «сраным гопником из 90-х».
Бывшая ведущая MTV рассказала, что вместе с семьей уехала в отпуск, не оплатив коммунальные платежи, а вернувшись через месяц, увидела вскрытый электрощиток и выдернутые из него провода.
«По сути, это порча имущества и кража. И это, конечно, полный капец: мы приехали после месяца отсутствия в квартиру, в которой все это время не было электричества и не работал холодильник. Уже час дети сидят во дворе, а мы задыхаясь и теряя сознание пытаемся привести квартиру в порядок», - посетовала Тутта Ларсен в Facebook.
Она сообщила, что вместе с холодильником отключилась и охранная сигнализация, и семье повезло, «что в квартиру никто не влез».
По мнению телеведущей, ГБУ «Жилищник» «нарушает законы Российской Федерации, административный и уголовный кодексы».
Ларсен отметила, что просрочка по оплате услуг ЖКХ составляла меньше месяца, сейчас все долги погашены.