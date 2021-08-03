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«Сраный гопник из 90-х»: Тутта Ларсен заявила о краже

Вероника Полынина
39 минут назад

Телеведущая Тутта Ларсен пожаловалась на ГБУ «Жилищник» Донского района и сравнила организацию со «сраным гопником из 90-х».

«Сраный гопник из 90-х»: Тутта Ларсен заявила о краже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывшая ведущая MTV рассказала, что вместе с семьей уехала в отпуск, не оплатив коммунальные платежи, а вернувшись через месяц, увидела вскрытый электрощиток и выдернутые из него провода.

«По сути, это порча имущества и кража. И это, конечно, полный капец: мы приехали после месяца отсутствия в квартиру, в которой все это время не было электричества и не работал холодильник. Уже час дети сидят во дворе, а мы задыхаясь и теряя сознание пытаемся привести квартиру в порядок», - посетовала Тутта Ларсен в Facebook.

Она сообщила, что вместе с холодильником отключилась и охранная сигнализация, и семье повезло, «что в квартиру никто не влез».

По мнению телеведущей, ГБУ «Жилищник» «нарушает законы Российской Федерации, административный и уголовный кодексы».

Ларсен отметила, что просрочка по оплате услуг ЖКХ составляла меньше месяца, сейчас все долги погашены.

Шоу-бизнес,Тутта Ларсен,
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