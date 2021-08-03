«Сраный гопник из 90-х»: Тутта Ларсен заявила о краже

«По сути, это порча имущества и кража. И это, конечно, полный капец: мы приехали после месяца отсутствия в квартиру, в которой все это время не было электричества и не работал холодильник. Уже час дети сидят во дворе, а мы задыхаясь и теряя сознание пытаемся привести квартиру в порядок», - посетовала Тутта Ларсен в Facebook.