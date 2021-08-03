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Елизавета Пескова опровергла информацию о своей свадьбе

Газета.Ru
14 минут назад

Сведения о предстоящей свадьбе Елизаветы Песковой и Руслана Голбазова не соответствуют действительности, заявила «Газете.Ru» сама дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Дочь Пескова ответила на вопрос о свадьбе
Фото: Из личного архива Елизаветы ПесковойИз личного архива Елизаветы Песковой

«Данная информация не соответствует действительности. Ее распространил неизвестный источник», — пояснила она.

Ранее издание «Открытые медиа» опубликовало материал о планах Елизаветы Песковой выйти замуж за своего партнера по ресторанному бизнесу Руслана Голбазова. По данным журналистов, Руслан Голбазов и Елизавета Пескова вместе три года. Молодой человек — выходец из влиятельного чеченского тейпа, бизнесмен.

Источники «Открытых медиа» также сообщили, что мероприятие должно было пройти на Сардинии, куда пригласили сотни гостей. Однако Дмитрий Песков подчеркнул, что ему неизвестно о свадьбе дочери. В свою очередь, как сообщают журналисты, мать Елизаветы Екатерина Солоницкая не ответила на вопросы о свадьбе и удалила аккаунты в Instagram.

Шоу-бизнес,Елизавета Пескова,Дмитрий Песков,Газета.Ru,
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