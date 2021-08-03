Дочь Пескова ответила на вопрос о свадьбе

Ранее издание «Открытые медиа» опубликовало материал о планах Елизаветы Песковой выйти замуж за своего партнера по ресторанному бизнесу Руслана Голбазова. По данным журналистов, Руслан Голбазов и Елизавета Пескова вместе три года. Молодой человек — выходец из влиятельного чеченского тейпа, бизнесмен.

Источники «Открытых медиа» также сообщили, что мероприятие должно было пройти на Сардинии, куда пригласили сотни гостей. Однако Дмитрий Песков подчеркнул, что ему неизвестно о свадьбе дочери. В свою очередь, как сообщают журналисты, мать Елизаветы Екатерина Солоницкая не ответила на вопросы о свадьбе и удалила аккаунты в Instagram.