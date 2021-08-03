Поклонники пожелали клонировать журналиста Невзорова

Поклонники российского и советского журналиста Александра Невзорова высказали пожелание многократно клонировать телеведущего. Такое мнение они высказали в комментариях под публикацией на его странице в Instagram.
В честь дня рождения журналиста (3 августа ему исполнилось 63 года) его супруга Лидия опубликовала на странице мужа пост, в котором попросила подписчиков поделиться мнениями о нем. Как подчеркнула Невзорова, сам он не любит свои дни рождения.
«Александр Глебович, желаю, что бы вас клонировали, многократно! Таких людей должно быть больше», — пожелал пользователь под ником elenmihalich.
Также журналиста благодарили «за то, что он есть», а один из пользователей даже заметил, что он «изменил его картину мира».
«Желаю вам войти в умы большинства, вы отрезвляете», «Любим, смотрим, разделяем взгляды», – писали фанаты Невзорова.
Напомним, что свою популярность журналист получил еще в конце 1980-х годов, когда создал передачу «600 секунд» и стал ее ведущим. Кроме того, он известен художественной картиной «Чистилище», документальными фильмами о лошадях и множеством различных публикаций.