Поклонники пожелали клонировать журналиста Невзорова

Поклонники российского и советского журналиста Александра Невзорова высказали пожелание многократно клонировать телеведущего. Такое мнение они высказали в комментариях под публикацией на его странице в Instagram.

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В честь дня рождения журналиста (3 августа ему исполнилось 63 года) его супруга Лидия опубликовала на странице мужа пост, в котором попросила подписчиков поделиться мнениями о нем. Как подчеркнула Невзорова, сам он не любит свои дни рождения.

«Александр Глебович, желаю, что бы вас клонировали, многократно! Таких людей должно быть больше», — пожелал пользователь под ником elenmihalich.

Также журналиста благодарили «за то, что он есть», а один из пользователей даже заметил, что он «изменил его картину мира».

«Желаю вам войти в умы большинства, вы отрезвляете», «Любим, смотрим, разделяем взгляды», – писали фанаты Невзорова.