Менеджер российской исполнительницы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова на своей странице в Instagram рассказала о текущем состоянии певицы. Она сообщила, что пообщалась с артисткой по видеосвязи.
«Ее правда отключили от аппарата, она сейчас дышит самостоятельно через кислородную маску, ее самочувствие значительно улучшилось. Настрой очень позитивный и боевой, легкие начали восстанавливаться. Мы пошутили и посмеялись», — отметила Соколова.
Она также добавила, что сейчас Марине предстоит длительный этап восстановления, но уже в настоящее время можно сказать, что самое трудное осталось позади. Менеджер певицы также написала, что Telegram-канал Mash немного преувеличил реальность — телевизор в реанимации отсутствует и медики не возят МакSим в кресле по отделению.
«Во-первых, это запрещается. Во-вторых, врачи занимаются своим делом, а не катанием пациентов по больнице», — отметила она.
Также Соколова уверила подписчиков, что передала певице все приветы и пожелания фанатов.
«И Марина передает всем большой привет и благодарит всех тех, кто волновался за нее, она ощущала эту огромную поддержку и надеется в ближайшем будущем поблагодарить каждого лично», — написала она.
Напомним, более месяца, с 19 июня 38-летняя певица Марина Абросимова находилась в состоянии искусственной комы. 16 июня она была доставлена в больницу, медики поставили ей диагноз «пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией (насыщение крови кислородом). Официальные представители певицы в течение последних нескольких дней регулярно сообщали об улучшающемся состоянии здоровья артистки, но из комы МакSим вышла только недавно.