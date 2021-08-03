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«Позитивная и боевая»: менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы

Анна Безрукова
29 минут назад

Менеджер российской исполнительницы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова на своей странице в Instagram рассказала о текущем состоянии певицы. Она сообщила, что пообщалась с артисткой по видеосвязи.

«Ее правда отключили от аппарата, она сейчас дышит самостоятельно через кислородную маску, ее самочувствие значительно улучшилось. Настрой очень позитивный и боевой, легкие начали восстанавливаться. Мы пошутили и посмеялись», — отметила Соколова.

Она также добавила, что сейчас Марине предстоит длительный этап восстановления, но уже в настоящее время можно сказать, что самое трудное осталось позади. Менеджер певицы также написала, что Telegram-канал Mash немного преувеличил реальность — телевизор в реанимации отсутствует и медики не возят МакSим в кресле по отделению.

Певица МакSим пришла в сознание и дышит самостоятельно

«Во-первых, это запрещается. Во-вторых, врачи занимаются своим делом, а не катанием пациентов по больнице», — отметила она.

Также Соколова уверила подписчиков, что передала певице все приветы и пожелания фанатов.

«И Марина передает всем большой привет и благодарит всех тех, кто волновался за нее, она ощущала эту огромную поддержку и надеется в ближайшем будущем поблагодарить каждого лично», — написала она.

Напомним, более месяца, с 19 июня 38-летняя певица Марина Абросимова находилась в состоянии искусственной комы. 16 июня она была доставлена в больницу, медики поставили ей диагноз «пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией (насыщение крови кислородом). Официальные представители певицы в течение последних нескольких дней регулярно сообщали об улучшающемся состоянии здоровья артистки, но из комы МакSим вышла только недавно.

Шоу-бизнес,Видео,Маргарита Соколова,
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