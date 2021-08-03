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Милош Бикович высказался о «грязном белье» в отношениях с Волошиной

News.ru
39 минут назад

33-летний актёр Милош Бикович высказался об отношениях с бывшей девушкой, танцовщицей Ариной Волошиной и недвусмысленно намекнул, что экс-возлюбленная выставляет их «грязное бельё» напоказ. Пост об этом артист выложил в Instagram.

Милош Бикович резко прокомментировал расставание с Волошиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Каждый имеет право использовать общественное пространство по своему усмотрению — кто-то делится своей личной жизнью, а иногда и «грязным бельём», — пишет Бикович.

Актёр добавил, что не считал время, проведённое с Волошиной в отношениях, потраченным зря, при этом подчеркнул, что «всегда с достоинством и уважением относился к девушкам», с которыми встречался на протяжении своей жизни. Бикович отметил, что это вопрос личного выбора каждого человека: делиться с общественностью профессиональными достижениями или «грязным бельём» и личной жизнью.

Есть причина, по которой личная жизнь называется «личной жизнью», есть также причина, по которой бывшие партнёры являются именно бывшими партнёрами, — отрезал актёр.

Ранее бывшая девушка Милоша Биковича Арина Волошина публично высказалась о скандальном разрыве с экс-возлюбленным, отметив его грубое и эгоистичное поведение.

Шоу-бизнес,Милош Бикович,
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