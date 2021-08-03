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Пришедшая в сознание МакSим передала привет поклонникам

Газета.Ru
25 минут назад

Представитель певицы МакSим в беседе с РИА «Новости» сообщила, что смогла пообщаться с артисткой по видеосвязи.

МакSим обратилась к поклонникам
Фото: пресс-служба Максимпресс-служба Максим

Недавно пришедшая в сознание после искусственной комы и снятая с аппарата ЭКМО исполнительница передала всем привет и благодарность за поддержку.

Певица надеется в скором времени поблагодарить переживавших за нее поклонников и других неравнодушных людей лично.

Певица сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. С тех пор состояние Максимовой оставалось тяжелым, хотя периодически певицу выводили из медикаментозного сна.

О том, что певице стало лучше, стало известно 31 июля.

3 августа представительница МакSим рассказала, что артистка пришла в сознание после комы и идет на поправку. Динамику ее состояния врачи считают положительной, легкие восстанавливаются после пневмонии.

Шоу-бизнес,РИА Новости,
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