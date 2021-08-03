МакSим обратилась к поклонникам

Представитель певицы МакSим в беседе с РИА «Новости» сообщила, что смогла пообщаться с артисткой по видеосвязи.

Фото: пресс-служба Максим пресс-служба Максим

Недавно пришедшая в сознание после искусственной комы и снятая с аппарата ЭКМО исполнительница передала всем привет и благодарность за поддержку.

Певица надеется в скором времени поблагодарить переживавших за нее поклонников и других неравнодушных людей лично.

Певица сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. С тех пор состояние Максимовой оставалось тяжелым, хотя периодически певицу выводили из медикаментозного сна.

О том, что певице стало лучше, стало известно 31 июля.