Тайны личной жизни Сергея Шакурова

У Сергея Шакурова огромная фильмография и он до сих пор востребован в кинематографе. Одна из последних ярких работ – роль Серпа Ивановича в сериале “Пищеблок”. Всенародную любовь ему принесли роли в фильмах “Любимая женщина механика Гаврилова”, “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона” и др. А вот к семейному счастью он шел много лет. Кадр из сериала “Пищеблок” Первую жену, начинающую актрису Наталью Оленеву он встретил в студенческие годы. Долгое время супруги не могли иметь детей. Однако после 15 лет родился сын Иван. В итоге, все равно случился развод. По слухам, до супруги все чаще стали доходить сплетни о похождениях Сергея. Какие только романы ему не приписывали! И Галину Беляеву, Наталью Гундареву, Наталью Андрейченко, Елену Кореневу. Говорят, по Шакурову просто сходила с ума молоденькая Лариса Гузеева. Когда Эльдар Рязанов собрался снимать “Жестокий романс”, на роль Паратова он пригласил Шакурова. Тот поставил условие, мол, буду сниматься, если в партнерши позовешь Гузееву. Рязанов пошел на уступки. Однако, Шакуров не смогу принять участие в съемках, на тот момент он был занят в постановке Театра Станиславского, готовился к роли Сирано де Бержерака. Второй супругой стала молоденькая актриса Татьяна Кочемасова, она была младше актера на 19 лет. В браке родились две дочери. Но спустя 10 лет и этот брак распался. По слухам, из-за сильной ревности со стороны актера. Шакуров дико ревновал Таню, хотя сам по-прежнему заглядывался на других барышень. Однажды в порыве ревности даже пригрозил Михаилу Муромову, который решил приударить за Кочемасовой. Фото: Анна Садовникова Сегодня актер счастлив с третьем браке. И снова молодая жена. Екатерина – театральный продюсер, она младше Сергея на 30 лет. У пары подрастает сын Марат. По словам актера, он «был очарован светом маяка и решил до него доплыть». Фото: открытые источники