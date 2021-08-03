«Пошутили и посмеялись»: менеджер МакSим пообщалась с певицей

Менеджер российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова на своей странице в Instagram рассказала о состоянии артистки. Она пообщалась с певицей по видеосвязи.

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Её действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше. Настрой очень позитивный и боевой, лёгкие восстанавливаются. Мы пошутили и посмеялись, — написала Соколова.

Она отметила: сейчас Марине предстоит долгий этап восстановления, однако уже сейчас можно сказать, что самое страшное позади. Менеджер певицы также добавила, что Telegram-канал Mash немного преувеличил правду — телевизора в реанимации нет и врачи не возят МакSим в кресле по отделению.

Во-первых, это запрещено. Во-вторых, врачи заняты своим делом, а не катанием пациентов по больнице, — отметила она.

В заключение Соколова заявила, что передала певице все приветы и пожелания поклонников.

И Марина передаёт всем огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за неё, она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично, — заключила она.

Более месяца, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова была в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом)». Официальные представители певицы последние несколько дней регулярно сообщали об улучшениях в состоянии её здоровья, однако из комы МакSим не выходила.