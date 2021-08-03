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Экс-жена Аршавина готовится к операции

РИА "ФедералПресс"
37 минут назад

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса сообщила подписчикам в Instagram, что у нее скоро операция. Об этом она написала в комментариях под последним постом.

Экс-жена Аршавина готовится к операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Алиса, как ваше здоровье?» – поинтересовалась одна из подписчиц. «Спасибо, держусь. Осталось чуть-чуть до операции», – ответила Алиса.

Диалоги происходили под последним постом. Алиса несколько часов назад опубликовала фото дочери Есении. Еще один подписчик поинтересовался, не нужна ли Казьминой помощь. Она ответила, что готова это обсудить в личке.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Аршавина осталась на улице без денег. Она рассказала, что чувствует себя хуже, а денег на лечение почти нет. Алиса болеет аутоиммунным некрозом лобной пазухи. От страшной болезни развилось много осложнений. Она почти лишилась носа.

Шоу-бизнес,Андрей Аршавин,
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