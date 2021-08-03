Экс-жена Аршавина готовится к операции

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса сообщила подписчикам в Instagram, что у нее скоро операция. Об этом она написала в комментариях под последним постом.

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«Алиса, как ваше здоровье?» – поинтересовалась одна из подписчиц. «Спасибо, держусь. Осталось чуть-чуть до операции», – ответила Алиса.

Диалоги происходили под последним постом. Алиса несколько часов назад опубликовала фото дочери Есении. Еще один подписчик поинтересовался, не нужна ли Казьминой помощь. Она ответила, что готова это обсудить в личке.