Экс-жена Аршавина готовится к операции

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса сообщила подписчикам в Instagram, что у нее скоро операция. Об этом она написала в комментариях под последним постом.
«Алиса, как ваше здоровье?» – поинтересовалась одна из подписчиц. «Спасибо, держусь. Осталось чуть-чуть до операции», – ответила Алиса.
Диалоги происходили под последним постом. Алиса несколько часов назад опубликовала фото дочери Есении. Еще один подписчик поинтересовался, не нужна ли Казьминой помощь. Она ответила, что готова это обсудить в личке.
Ранее сообщалось, что бывшая жена Аршавина осталась на улице без денег. Она рассказала, что чувствует себя хуже, а денег на лечение почти нет. Алиса болеет аутоиммунным некрозом лобной пазухи. От страшной болезни развилось много осложнений. Она почти лишилась носа.