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Понятно почему Ивлеева бросила! Побитый Элджей погряз в долгах

Popcake.tv
1 час назад

Кажется, причина разрыва Анастасии Ивлеевой и Элджея с каждым днем становится яснее. Пока дела у популярной телеведущей идут в гору, у ее супруга не все так радостно. Элджей погряз в долгах. Его бизнес не приносит ему надлежащих денег.

Иск на 9 миллионов: Элджей погряз в долгах
Фото: popcake.tvpopcake.tv

Только за последний год компания Элджея ООО «Сайонара Бойс» ушла в минус на 750 тысяч рублей. И рэпер не намерен с этим соглашаться. Он изо всех сил пытается исправить ситуацию, чтобы не казаться «неудачником» в глазах своей возлюбленной.

Поправить дела музыкант решил с помощью суда. Так, руководство «Сайонара Бойс» подало иск Арбитражный суд Москвы на башкирскую компанию «Рок Арт Медиа». Эта компания занимается организацией концертов, однако, по слухам в Сети, она не чиста на руку. От нее пострадали уже несколько музыкальных группы, в том числе и Scooter. Что именно произошло у «Рок Арт Медиа» и Элджея пока неизвестно, но музыкант подал иск на сумму почти 9 миллионов рублей.

В последнее время у артиста началась черная полоса в жизни. У Элджея отняли права, избили, а теперь стало известно о крупном долге. Музыкант всеми силами пытается решить накопившиеся проблемы, однако пока каждый инфоповод о нем тревожнее другого.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,
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