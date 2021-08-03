Иск на 9 миллионов: Элджей погряз в долгах

Кажется, причина разрыва Анастасии Ивлеевой и Элджея с каждым днем становится яснее. Пока дела у популярной телеведущей идут в гору, у ее супруга не все так радостно. Элджей погряз в долгах. Его бизнес не приносит ему надлежащих денег.

Фото: popcake.tv popcake.tv

Только за последний год компания Элджея ООО «Сайонара Бойс» ушла в минус на 750 тысяч рублей. И рэпер не намерен с этим соглашаться. Он изо всех сил пытается исправить ситуацию, чтобы не казаться «неудачником» в глазах своей возлюбленной.

Поправить дела музыкант решил с помощью суда. Так, руководство «Сайонара Бойс» подало иск Арбитражный суд Москвы на башкирскую компанию «Рок Арт Медиа». Эта компания занимается организацией концертов, однако, по слухам в Сети, она не чиста на руку. От нее пострадали уже несколько музыкальных группы, в том числе и Scooter. Что именно произошло у «Рок Арт Медиа» и Элджея пока неизвестно, но музыкант подал иск на сумму почти 9 миллионов рублей.