Стало известно об изменении состояния МакSим

Певица Марина Абросимова (МакSим) самостоятельно дышит через кислородную маску и находится в сознании. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

МакSим попала в больницу в середине июня после концерта в Казани с высокой температурой. При этом тест на коронавирусную инфекцию, сделанный певице, показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики ввели МакSим в искусственную кому, подключили к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО.

По данным Mash, у артистки наметились серьезные улучшения, она уже дышит самостоятельно через кислородную маску и находится в сознании.

Динамика положительная и легкие постепенно восстанавливаются. МакSим все еще остается в реанимации, но уже смотрит телевизор, когда есть настроение, также ее возят в кресле по отделению, отмечает Telegram-канал.

Накануне пиар-менеджер МакSим Маргарита Соколова подтвердила, что есть улучшения, несмотря на то, что певица находится в стабильно тяжелом состоянии.

«Значительных изменений нет. [Марина] в стабильно тяжелом пока состоянии, хотя есть улучшения», - сказала Соколова.