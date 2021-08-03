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Певица МакSим пришла в сознание и дышит самостоятельно

Алиса Селезнёва
1 час назад

Певица Марина Абросимова (МакSим) самостоятельно дышит через кислородную маску и находится в сознании. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Стало известно об изменении состояния МакSим
Фото: пресс-служба певицы МакSимпресс-служба певицы МакSим

МакSим попала в больницу в середине июня после концерта в Казани с высокой температурой. При этом тест на коронавирусную инфекцию, сделанный певице, показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики ввели МакSим в искусственную кому, подключили к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО.

В больнице впервые прокомментировали состояние МакSим

По данным Mash, у артистки наметились серьезные улучшения, она уже дышит самостоятельно через кислородную маску и находится в сознании.

Динамика положительная и легкие постепенно восстанавливаются. МакSим все еще остается в реанимации, но уже смотрит телевизор, когда есть настроение, также ее возят в кресле по отделению, отмечает Telegram-канал.

Накануне пиар-менеджер МакSим Маргарита Соколова подтвердила, что есть улучшения, несмотря на то, что певица находится в стабильно тяжелом состоянии.

«Значительных изменений нет. [Марина] в стабильно тяжелом пока состоянии, хотя есть улучшения», - сказала Соколова.

При этом в городской клинической больнице 52, где МакSим проходит лечение, сообщили, что артистка по-прежнему находится в реанимации и навещать ее запрещено даже родственникам.

Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,Казань,
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